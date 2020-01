Juventus were lacklustre and lacked any attacking intent as they slumped to a 2-1 defeat to Napoli.

Juventus Player Ratings

Tek: 5.0/10

Juan Cuadrado: 5.5/10



Matthijs De Ligt: 5.0/10

Leonardo Bonucci: 5.0/10

Alex Sandro: 6.0/10

Midfield

Miralem Pjanic: 6.0/10

Blaise Matuidi: 4.5/10

Rodrigo Bentancur: 6.0/10

Attack

Gonzalo Higuain: 5.5/10

Cristiano Ronaldo: 6.5/10

Paulo Dybala: 6.0/10