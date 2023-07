Den största triumfen efter Calciopoli kom under ledning av Antonio Conte , före detta mittfältare för Juventus, som ledde laget till tre raka Serie A-titlar mellan 2011 och 2014. Även efter Contes avgång fortsatte lagets framgång under Massimiliano Allegri, med ytterligare fem raka titlar.

Juventus fortsatte att dominera italiensk fotboll under efterkrigstiden, framför allt under 1970- och 1980-talet, vilket kulminerade med klubbens första seger i UEFA Champions League (dåvarande Europacupen) 1985. Dock präglades denna triumf av tragedin på Heysel-stadion , där 39 supportrar dog i en folkmassa före finalmatchen. Den mörka händelsen var en påminnelse om fotbollens potentiella faror och ledde till strängare säkerhetsåtgärder på stadion runt om i världen.